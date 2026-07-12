النزاهة تضبط 6 موظفين بالنفط والمالية اختلسوا وخالفوا الواجبات في نينوى

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، ضبط 6 موظفين يعملون بوزارتي النفط والماليَّة في مُحافظة نينوى، على خلفيَّة قضايا اختلاسٍ ومُخالفة واجبات الوظيفة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق نينوى، نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة في مدينة الموصل، حيث تمكَّن من ضبط 4 مُوظَّفين، بعد أن كشفت أعمال التدقيق والمُتابعة عن سرقة مادَّة البنزين ووجود اختلافٍ بين كميَّات البنزين المُثبَّتة في سجلات المحطة والكميَّات الفعليَّة الموجودة في الخزانات، فضلاً عن ضبط مبالغ مبيعات البنزين والنفط الأبيض في السيَّارة الشخصيَّة لمسؤول قاصة المحطة، وعدم إيداعها في قاصة المحطة وتسليمها كإيرادٍ للدولة.

وأضافت "وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، قام الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة من ضبط أحد المُوظَّفين ومُنتسبٍ بحوزتهم معاملاتٌ أصليَّة يقومون بتعقيبها في الدائرة، دون حضور أصحاب العلاقة، أو سند قانونيّ يُخوّلهم القيام بذلك، لافتةً إلى قرار قاضي تحقيق محكمة نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي تضمَّن توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادتين 315 - 331 من قانون العقوبات".