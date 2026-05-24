النزاهة تضبط 4 متهمين بجرائم الاحتيال والرشوة والتزوير في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، بتنفيذ عمليَّتين في بغداد، أسفرتا عن ضبط 4 مُتَّهمين بالجرم المشهود، على خلفيَّة قيامهم بالاحتيال وتلقّي الرشوة والتزوير.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريق العمل المُؤلَّف في مُديريَّة تحقيق بغداد/ قسم التحرّي، تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين، لقيامهما بالاحتيال على أحد المُواطنين، وإيهامه بإكمال معاملةٍ خاصَّةٍ بالحصول على نسبةٍ مُعيَّنةٍ من أحد المشاريع الاستثماريَّة في مدينة تكريت بمُحافظة صلاح الدين؛ لقاء مبلغٍ من المال.

وأضافت أن الفريق ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود وبحوزتهما مبلغ 20 ألف دولار يُمثّلُ الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ الذي يصلُ إلى 150 ألف دولارٍ، مُبيّنةً قيامهما بتزوير معاملةٍ، وإيهام المُواطن بإيصالها إلى مكتب وزير الماليَّة/ القانونيَّة؛ لغرض إكمال الإجراءات.

على صعيدٍ آخر، قام فريقٌ من شعبة الضبط في المُديريَّة الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة، بضبط مُتَّهمين؛ اثنين إثر قيامهما بتزوير هويَّتين تقاعديَّـتين خاصَّتين بهما.

وأوضحت الهيئة أنَّه تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة.