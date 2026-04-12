النزاهة تضبط 27 متهماً بالابتزاز والرشوة في 7 محافظات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، تنفيذ عمليات ضبط طالت 27 متهماً في سبع محافظات، ضمن جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد ومتابعة أداء الدوائر الخدمية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق الميدانية، وبإشراف مباشر من رئيس الهيئة، نفذت عمليات في دوائر البلديات بمحافظات ديالى وكركوك والنجف وصلاح الدين والديوانية وذي قار وبابل، أسفرت عن ضبط موظفين ومراجعين".

وأضاف البيان أن "التهم شملت الابتزاز وتلقي الرشوة، إضافة إلى تعقيب معاملات دون وكالة رسمية أو صفة قانونية"، مبيناً أن "عمليات الضبط جرت بالتنسيق مع قضاة التحقيق المختصين بقضايا النزاهة وبموجب مذكرات قضائية".

وأشار إلى أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية وعرض المتهمين على قضاة التحقيق، الذين قرروا توقيفهم على ذمة التحقيق".