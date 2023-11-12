النزاهة تضبط 25 ألف كيس "رز متعفن" من مفردات التموينية في ذي قار

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، عن ضبط كمية كبيرة من "رز متعفن يحتوي حشرات" يدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية في أحد فروع شركات وزارة التجارة، مؤكدة القبض على مسؤولين في الشركة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه تم تنفيذ قبض صادرة بحق خمسة مسؤولين في فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.

وبينت أن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار تمكن من تنفيذ أمر القبض والتحري الصادر بحق كل من مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، فرع المحافظة، ومدير دائرة الرقابة التجارية فيها، فضلاً عن مسؤول السيطرة النوعية، وعضو لجنة من الرقابة التجارية والمالية، وأمين المخزن؛ وذلك على خلفية تهمة الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعملون فيها.

وأردفت الدائرة مبينة أن العملية جاءت استكمالاً للإجراءات التحقيقية؛ على خلفية ضبط فريق عمل من المكتب 25 ألفاً و677 كيس رز أمريكي المنشأ مودعة في مخازن شركة المواد الغذائية في فرع ذي قار، منبهة إلى أن الكميات المضبوطة كانت متعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتحتوي على حشرات كبيرة.

ونوهت الهيئة بتنظيم محضر أصولي؛ بغية عرضه بصحبة المتهمين الخمسة بالعملية التي تمت وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمين.