النزاهة تضبط 2.5 مليار دينار وتكشف 6 عقارات في منزل مسؤول سابق بصلاح الدين

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، تمكُّنها من ضبط مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ داخل منزل مدير قسم الحسابات السابق في مُحافظة صلاح الدين، الموقوف على ذمَّة التحقيق.

وأفادت الهيئة، في بيان و بمعرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكّرةٍ قضائيّةٍ، أنَّ فريقاً من مكتب صلاح الدين تمكَّن من ضبط مليارين وخمسمائة مليون دينار في منزل مدير الحسابات السابق بمحافظة صلاح الدين، مؤكدةً أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن كشف ستة عقاراتٍ في مجمعاتٍ استثماريَّةٍ مُسجَّلةٍ باسم زوجته.

ونوَّهت إلى أنَّ المُتَّـهم مدير قسم الحسابات السابق في محافظة صلاح الدين، موقوفٌ حالياً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة إحدى القضايا التي تحقق فيها الهيئة، تتعلق بقيام قسم الحسابات في المُحافظة بصرف وتنظيم صكٍّ مسحوب من مصرف الرافدين؛ بذريعة صرف مستحقاتٍ وفروقاتٍ لمُوظٌّفي المُحافظة، في حين إنَّ معاملة الصرف تضمَّنت وصولاتٍ وهميَّة.

وأضافت الهيئة أنَّ الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبالغ والمضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة.