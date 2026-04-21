النزاهة تضبط 18 متهما في دوائر التسجيل العقاري ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، أن فرقها الميدانية المشكلة لمتابعة دوائر التسجيل العقاري في بغداد تمكنت من ضبط (18) متهما في عدد من دوائر التسجيل العقاري في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق نفذت زيارات تفتيشية شملت عددا من دوائر التسجيل العقاري للتحري عن وجود المعقبين والمخالفات ومتابعة سير العمل والتأكد من سلامة الإجراءات، حيث أسفرت العمليات عن ضبط عدد من الموظفين تورطوا بمخالفات تتعلق بتخصيص ونقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية، إضافة إلى معقبين لا يمتلكون صفة قانونية تخولهم المراجعة".

وأضافت أن "الفرق تمكنت من ضبط (18) متهما بين موظف ومعقب في (4) دوائر من دوائر التسجيل العقاري في جانبي الكرخ والرصافة"، مشيرة إلى أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط أضابير عقارية تتعلق بتخصيص ونقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية".

وتابعت أن "عمليات الضبط نُفذت بعد استحصال مذكرات قضائية، حيث تم تنظيم محاضر ضبط أصولية وعرض المتهمين أمام قضاة التحقيق المختصين، الذين قرروا توقيفهم على ذمة التحقيق"، مؤكدة "استمرارها في متابعة أداء الدوائر الخدمية لضمان الالتزام بالقانون ومنع حالات الابتزاز والرشوة".