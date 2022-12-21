النزاهة تضبط هدراً للمال العام في ديالى

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاربعاء، عن قيام دائرتين حكوميتين بتسخير آلياتهما في أعمال مشروع محال إلى التنفيذ من قبل إحدى الشركات في ديالى، إلى جانب ضبط هدر للمال العام في منفذ حدودي.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، حيث رصدت استخدام آلياتٍ مع سائقيها، عائدةٍ لبلدية ناحية كنعان وشركة توزيع كهرباء ديالى، في أعمال تنفيذ مشروع توسعة شارع ناحية كنعان بأسلوب التنفيذ المُباشر بقيمة ثلاثة مليارات و422 مليوناً و929 ألفاً و575 ديناراً.

وأشارت الدائرة إلى أن وقود الآليات كان يتم صرفه من حساب الدائرتين، مبينة ان فريق شعبة التحرِّي والضبط في المكتب انتقل إلى ديوان محافظة ديالى وقام بضبط أصل أوليَّات المشروع الذي تضمَّن قيام المحافظة باستئجار آلياتٍ؛ لتنفيذ أعمال المشروع، مُفصَّلةً فيه الكلف لكل فقرةٍ من فقراته.

وفي منفذ مندلي الحدوديِّ، رصد فريق المكتب المُكلَّف بمُتابعة أعمال شركة التأمين الوطنيَّة وجود حالات هدرٍ للمال العام خلال شهر أيلول الماضي بمبلغ 150 مليون دينارٍ؛ لعدم قيام الشركة باستيفاء مبالغ التأمين عن العجلات الأجنبيَّة الداخلة، فضلاً عن عدم قيام مُدير المنفذ باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام.

واوضحت ان العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل سنويات العجلات الأجنبيَّـة و"منفيست" الداخلة للأراضي العراقيَّـة والخارجة منها دون استيفاء الرسوم لخزينة الدولة.

ونوَّهت الدائرة الى ضبط تسع معاملاتٍ گمرگيَّةٍ في مركز گمرك مندلي تمَّ التلاعب بأوزان الحمولات وتقليلها من قبل أحد مُوظَّفي المركز، لقاء مبالغ ماليةٍ تُدفَعُ له عن كلِّ معاملةٍ؛ ممَّا تسبَّب بحصول هدرٍ في المال العام.