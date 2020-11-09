النزاهة تضبط هدراً للمال العام بملايين الدنانير في نفط البصرة

شفق نيوز/

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، أن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق البصرة نفَّذت عمليَّتي ضبط حالات تزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مستندات شراء وأضابيرعقاريَّـةٍ في شركة نفط البصرة ومديريَّة بلديَّة شط العرب.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط البصرة قام بضبط (113) مستنداً مزوراً (وهمياً) خاصاً بشراء المواد الاحتياطيَّة لقسم المعدات النفطيَّة في الشركة تمَّ بموجبها صرف مبلغ (1,400,000,000) مليار دينارٍ من قبل الهيئة الماليَّة للشركة".

وأشار البيان إلى أن، "المواد لم يتم شراؤها وصُرِفَت مبالغها لمحلاتٍ وهميَّةٍ، وأسفرت العمليَّة عن ضبط سكرتير مدير قسم المعدات التشغيليَّة وشقيقه بعدِّهما المتسلِّمينِ للمبلغ المذكور".

ولفت البيان إلى عملية منفصلة في مديريَّة بلديَّة شط العرب، جرى فيها "ضبط (462) إضبارة عقاريَّة؛ لوجود هدرٍ كبيرٍ بالمال العام من خلال بيع العقارات بناءً على طلبات شراءٍ، وتقديرها بمبالغ لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية، كونها تقع في مركز قضاء شط العرب، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بالمال العام تُقدَّرُ بـ(2,000,000,000) ملياري دينارٍ".

وتمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق، بحسب البيان.