النزاهة تضبط هدراً بقيمة 51 مليار دينار في معمل إسمنت الكوفة

شفق نيوز/ أعلنت هية النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن ضبط هدر بالمال العام بمقدارا 51 مليار دينار في معمل إسمنت الكوفة، واعتقال رئيس مهندسين لتورطه بالأمر.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف بادر لتأليف فريق للتحري والتقصي فور تلقيه معلومات عن ارتكاب مخالفات وخروفات مالية، وشراء مواد فائضة عن الحاجة في معمل إسمنت الكوفة.

وتابعت أن الفريق، وبعد إكماله عمليات التحري والتقصي والتدقيق، تمكن من الإيقاع برئيس مهندسين في المعمل وضبطه بتهمة إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها.

وأشارت الهيئة إلى أن المتهم أقدم قبل ضبطه على إخراج صندوق يحتوي على مواد أولية من المخزن، ووضعها في منطقة السكراب أثناء إجراء عمليات التدقيق والتقصي في المخزن.

وأردفت إن التحقيقات الأولية، التي أجراها الفريق، تشير إلى قيام المعمل بشراء مواد دون وجود حاجة لها، وتراكمها في المخازن، لافتة إلى أن قيمة تلك المواد المودعة في مخازن معمل إسمنت النجف والكوفة ناهزت 51 مليار دينار.

وأكدت الهيئة أن المتهم سيق بصحبة محضر الضبط الأصولي، إلى قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.