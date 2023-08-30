النزاهة تضبط هدراً بالمال العام تجاوز مليار دينار في مصرف استثماري

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن ضبط هدر للمال العام تجاوز المليار دينار في مصرف استثماري.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف قام بتشكيل فريق عملٍ للتدقيق والتحري عن معلومات وردته تتعلق بقيام مصرف الموصل للاستثمار والتنـمية الأهلي، فرع مطار النجف، بتحويل حساب رصيد المطار من الدولار إلى الدينار العراقي وبسعر الصرف الرسمي، وغلق حسابه الجاري بالدولار لديهم، وتحويله إلى المصرف العراقي للتجارة، على الرغم من الإيداع بالدولار ودون موافقة إدارة المطار.

وبينت أن الفريق انتقل إلى مطار النجف، وبعد إجراء التحري والتدقيق والتقصي توصل إلى صحة المعلومات المتضمنة حدوث هدرٍ بالمال العام قدره ملياراً و140 مليوناً و300 ألف دينار حاصل من فرق السعر السائد بالسوق عن السعر بعد تحويل مبلغ خمسة ملايين و430 ألف دولار إلى المصرف العراقي للتجارة، وغلق الحساب دون موافقة إدارة المطار وبشكل مخالفٍ لتعليمات البنك المركزي.

وتابعت أن فريق المكتب تمكن من ضبط الأوليات كافة المتعلقة بحساب مطار النجف في مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهلي، منبهةً إلى أن مدير مصرف الموصل للاستثمار والتنمية فرع المطار امتنع عن التعاون وتزويد الفريق بأية معلومات.

وأكدت الهيئة أنه تم تنظيم محضر أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المضبوطات على أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ بغية استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المقصرين.