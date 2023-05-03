تأكيداً لخبر شفق نيوز.. النزاهة تضبط مواد سامة في أكثر من 6 آلاف برميل جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأربعاء، ضبط أكثر من 6 آلاف برميل يحتوي على مواد كيمياوية سامة تهدد سلامة المواطنين والبيئة.

ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لما انفردت به وكالة شفق نيوز، ظهر اليوم الأربعاء، عن ضبط أكثر من 6 آلاف برميل يحتوي على مواد كيمياوية "سامة" في مقر شركة نفطية أجنبية تعمل في محافظة البصرة.

دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، وبصحبة فريق من مديريَّة مخابرات المحافظة، انتقل إلى موقع إحدى الشركات الأجنبيَّة، وتمكن من ضبط مواد كيمياويَّة سامة تهدد أمن وسلامة المواطنين والصحة العامة في العراق".

وتابعت أن "المواد المضبوطة المتمثلة بـ (6540) برميلاً مخزونة بالعراء في موقع (لوك اويل) غرب القرنة من العام (2013 حتى 2016)، وحتى وقت تنفيذ العمليَّة، لم يتم إتلافها، على الرغم من وجود عقد بقيمة (19) مليون دولار لإتلافها، فضلاً عن الزامها بدفع غرامات ماليَّة شهريَّة فرضت على الشركة من قبل بيئة البصرة".

وأردفت أن "العقد المبرم بين إحدى الشركات الروسيَّة وإحدى الشركات البريطانيَّة يقضي بتجهيزها بمواد كيمياويَّة تدخل في عمليَّة استخراج النفط الخام، مشيرة إلى أن تلك المواد تحولت؛ نتيجة الاستخدام إلى مواد سامة خطرة (نفايات كيمياويَّة)، لم تلتزم الشركة المجهزة بإعادة معالجتها بدولة ألمانيا وفق بنود العقد؛ للتخلص من المواد السامة التي تؤثر في سلامة البيئة والإنسان".

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة في القضيَّة، فيما تم التحفظ على المواد لدى الشركة.

وافاد مصدر في شركة نفط البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بضبط أكثر من 6 آلاف برميل يحتوي على مواد كيمياوية "سامة" في مقر شركة نفطية أجنبية تعمل في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من جهاز المخابرات في البصرة بالاشتراك مع هيئة النزاهة وقسم المتابعة في شركة نفط ضبطت (6,540) برميل يحتوي مواد كيمياوية سامة وشديدة الخطورة متروكة في موقع شركة لوك اويل الروسية في حقل غرب القرنة 2 .

وأضاف أن هذه البراميل التي تم ضبطها تشوبها عملية هدر بالمال العام.