النزاهة تضبط مسؤولين في كهرباء الديوانية بتهمة دفع رشى مقابل مناصب

شفق نيوز- الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، ضبط مسؤولين اثنين في وزارة الكهرباء بمحافظة الديوانية، بتهمة دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد مناصب إدارية لهما.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً من شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق الديوانية انتقل إلى مديرية توزيع كهرباء الديوانية، وتمكن من ضبط مدير الدائرة ووكيله، على خلفية دفع مبالغ مالية لتسهيل إسناد مناصب حكومية لهما.

وأضافت أن عملية الضبط نُفذت استناداً إلى مذكرة قضائية، وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، مشيرة إلى تنظيم محضر أصولي بالواقعة وعرض المتهمين أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية وتقرير مصيرهما.