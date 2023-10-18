فيديو .. النزاهة تضبط مسؤولاً في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني متلبساً بالرشوة

شفق نيوز/ تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من الإيقاع بأحد المسؤولين في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني في كركوك، وضبطه بالجرم المشهود مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عملٍ؛ للتقصّي والتحـرّي عن معلـوماتٍ وردت في شكـوى تتضمَّن تعرُّض المشتكي، خلال مراجعـته هـيئـة إدارة واستـثمار أمـوال الوقف الـسني في المحـافـظة، للابتزاز والمساومة مقابل تقديم تسهيلاتٍ.

وأردفت الدائرة أنَّ الفريق، بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات والتنسيق مع المشتكي، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه الذي يشغل منصب مسؤول الشعبة الهندسيَّة والاستثمار في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني بكركوك، وبعد الانتقال لمقر الأخيرة تمكَّن الفريق من ضبطه أثناء تسلُّم مبلغ الرشوة البالغ (1000) ألف دولار؛ لقاء إنجاز المُخطَّطات الخاصَّة في المشروع المُنفَّذ على أحد العقارات.

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المًختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر بدوره توقيف المشكو منه؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات.