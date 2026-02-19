النزاهة تضبط مسؤولاً في شركة نفط ميسان بتهمة الاختلاس والتزوير

شفق نيوز- ميسان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، ضبطها مسؤولاً في شركة نفط ميسان، لإقدامه على اختلاس مبلغ مالي من الشركة، إضافة إلى ارتكابه جريمة التزوير في محرر رسمي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مؤلف في مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى شركة نفط ميسان/ قسم حسابات الأفراد، وتمكن بعد أعمال التدقيق والمتابعة من ضبط مسؤول إحدى الشعب في الشركة لإقدامه على اختلاس مبلغ 162,020,000 دينار من المبالغ المخصصة لإيفاد موظفين إلى جمهورية مصر العربية، وتبويبها في غير حساباتها المختصة".

وأضافت أن "الفريق ضبط أصل مستندي الصرف والقيد، مع الإشارة إلى إتلاف أوليات مستند الصرف كافة، إضافة إلى حساب السلف المؤقتة للإيفادات الخارجية الذي تم من خلاله صرف رواتب وهمية، رغم أن الحساب ليست له علاقة مالية أو محاسبية بصرف الرواتب".

وبينت أن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان قرر توقيف المتهم وفق المادة 315 من قانون العقوبات بدلالة المادة 289 من القانون ذاته".