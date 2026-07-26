النزاهة تضبط مسؤولاً في الموارد المائية بكركوك متلبساً بتهمة الابتزاز

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر مطلع، يوم الأحد، بأن فريقاً من محققي هيئة النزاهة في محافظة كركوك تمكن من ضبط مدير قسم في مديرية الموارد المائية بالمحافظة، أثناء تسلمه مبالغ مالية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق نفذ العملية بعد ورود معلومات وشكوى تتعلق بقيامه بابتزاز أحد المواطنين وطلب مبالغ مالية مقابل إنجاز معاملة أو تقديم تسهيلات إدارية".

وأضاف أن "العملية جرت بعد استحصال الموافقات القانونية والأصولية، حيث تم نصب كمين محكم للمتهم وضبطه متلبساً أثناء تسلمه المبلغ المالي"، مبيناً أنه "جرى توثيق عملية الضبط وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".