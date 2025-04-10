النزاهة تضبط مادة منتهية الصلاحية تستخدم في مصفاة كربلاء النفطية

شفق نيوز/ كشف النائب ضياء هندي الحسناوي، يوم الخميس، عن تحرك هيئة النزاهة وضبط مواد منتهية الصلاحية تستخدم في مصفاة كربلاء، بعد بلاغ تقدم به.

وقال الحسناوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بلاغا رسميا تقدمت به إلى هيئة النزاهة بشأن شبهة فساد في مادة (الكوستك) التي تم شراؤها قبل انتهاء صلاحيتها بأيام قليلة، بهدف تمريرها والاستفادة منها مالياً من قبل الفاسدين الذين لا يهمهم تخريب المصفاة بسبب استخدام هذه المادة".

وأضاف "على ضوء هذا البلاغ، تحركت هيئة النزاهة صباح اليوم، وتم ضبط المواد التالفة والمتورطين في القضية، في خطوة تؤكد المضي بمسار محاسبة الفاسدين وحماية المال العام".