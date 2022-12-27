النزاهة تضبط أكثر من مليار دينار قروض وهمية في جامعة أهلية عراقية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ خمس عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومُخالفاتٍ وتزويرٍ في كربلاء.

وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم، عن حصول هدرٍ في المال العام في كليَّة الطف الجامعة الأهليَّة إثر قيام مسؤول قسم حسابات الكليَّة بالتوقيع على قروضٍ وهميَّةٍ، وصرفها خلافاً للقانون، مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ ماليّة وإداريَّة أدَّت إلى هدر مبلغ (1,390,000,000) دينارٍ، لافتةً إلى أنَّه تمَّ استرداد مبلغ (121,896,000) دينارٍ من تلك الأموال.

وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز جهازٍ طبيٍّ لمُستشفى الهنديَّة بمبلغ (1,213,000,000) دينارٍ، لافتة إلى قيام قسم العقود في المُحافظة بالتعاقد مع أحد المُجهِّزين؛ لغرض تجهيز جهاز "مفراس حلزوني"، بشكلٍ مُخالفٍ لبنود العقد.

فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة التربية في المُحافظة، تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق في القسم القانونيِّ من ضبط نسخةٍ من الوثيقة الدراسيَّـة المُزوَّرة الخاصَّة بمُدير الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصِّ السابق، التي تمَّ على ضوئها تكليفه بمهام معاون المُدير العام للشركة.

وأوضحت الدائرة أنَّه تمَّ ضبط كتب تأييدٍ مُزوَّرةٍ في مصرف الرافدين - فرع العباس، مزعوم صدورُها من مُديريَّة الماء في المُحافظة تمَّ تقديمها من قبل اثنين من مُوظَّفي المُديريَّة بعد قيامهم بتزوير تواقيع مُدير المُديريَّة ومُديري الحسابات والموارد البشريَّة؛ لغرض كفالة مُقترضين، مُشيرةً إلى أنَّه في عمليَّةٍ أخرى، تمَّ منع هدر مبلغ (75,000,000) دينارٍ، بعد ضبط أوليَّات كتابٍ مُزوَّرٍ قدَّمه أحد مُوظَّفي مُديريَّة الماء المُتَّهمين لكفالة أحد المُقترضين معنون إلى فرع صندوق الإسكان في المُحافظة.