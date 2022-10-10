النزاهة تضبط ستة متهمين بينهم مدير دائرة الضريبة في بعقوبة متلبسين بـ"الرشوة"

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبط مديرٍ مُتَّهم بتعاطي الرشوة ورئيس وأعضاء لجنة مُشترياتٍ؛ لإضرارهم بالمال العام، في اثنين من الدوائر في محافظة ديالى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ملاكات مكتب تحقيق ديالى انتقلت إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة تمكَّنت من ضبط مدير دائرة الضريبة في بعقوبة مُتلبِّساً بالجرم المشهود بتسلُّم الرشوة"، لافتة الى "قيام المُتَّهم بتسلُّم الرشوة؛ مقابل تسيير معاملة التحاسب الضريبي لأحد المُراجعين".

وأضافت الدائرة إنَّ "ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّتين مُنفصلتين في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى أسفرت العمليَّة الأولى عن ضبط (4) مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامهم بتسيير معاملة وصرف مبالغها إلى شخصٍ آخر غير الشخص الذي قام بتجهيز مواد كهربائيَّة للمُديريَّـة".

وأوضحت الدائرة أنَّه "تمَّ ضبط أصل معاملة الصرف التي أدَّت إلى حصول ضررٍ بالمال العام، لافتةً إلى أنَّ مقدار الضرر بلغ (62,359,570) دينار".

ولفتت الدائرة إلى أنَّ "العمليَّة الأخرى، التي نفَّذتها ملاكات المكتب التي انتقلت إلى مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، تمَّ خلالها ضبط صاحب شركة مواد كهربائيَّـة بحوزته مُعاملات صرفٍ تخصُّ مركز صيانة كهرباء ناحية كنعان، فضلاً عن أختامٍ ووصولاتٍ ودفاتر شراء لمكاتب مُختلفةٍ".

وبيَّنت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، وعرضها مع المُبرزات الجرميَّـة و(6) مُتَّهمين تمَّ ضبطهم، على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادتين (307 و340) من قانون العقوبات".