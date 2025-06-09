النزاهة تضبط حالات تزوير واستحصال غير قانوني للأموال في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، تنفيذ عمليتين منفصلتين في محافظة كركوك أسفرتا عن ضبط مدير دائرة كاتب عدل ناحية الزاب، وموظف في وزارة النقل، على خلفية قضايا فساد وتلاعب واستغلال وظيفي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق عمل مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى دائرة الكاتب العدل في ناحية الزاب، وتمكن من تنفيذ مذكرة قبض قضائية صادرة بحق مدير الدائرة، إثر رصد شبهات فساد ومخالفات قانونية منسوبة إليه.

وبحسب بيان الهيئة، فإن التحقيقات كشفت أن المتهم أقدم على تنظيم وكالات مزورة بأسماء مواطنين، مستغلاً موقعه الوظيفي في عمليات تزوير وتلاعب في السجلات الرسمية، دون تثبيت المعلومات الكاملة للموكلين، مع وجود حالات عدم تطابق في صورهم.

كما أشارت إلى أن لجنة تحقيقية في وزارة العدل حمّلت المتهم المسؤولية المباشرة عن تنظيم تلك الوكالات، مؤكدة أن التلاعب طال أحد سجلات المحاسبة (37/أ)، وأن الخروقات أدت إلى بيع ممتلكات المواطنين دون علمهم.

وفي عملية منفصلة، أعلنت الهيئة عن ضبط موظف تابع لوزارة النقل في مرآب كركوك الشمالي، على خلفية استحصال مبالغ مالية من سائقي سيارات الأجرة العاملين على خط كركوك – الموصل، دون إصدار وصل رسمي، ولأغراض شخصية.

وأضافت أن الموظف كان يهدد السائقين الممتنعين عن الدفع بمنعهم من العمل على الخط، في محاولة للضغط عليهم من أجل دفع الأموال بشكل غير قانوني.

وأكدت هيئة النزاهة، تنظيم محضري ضبط أصوليين للعمليتين، وعرض المتهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختص بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما استنادًا إلى أحكام المواد (307، 289، و315) من قانون العقوبات العراقي، لحين استكمال إجراءات التحقيق.