النزاهة تضبط تلاعباً وتزويراً برواتب المتقاعدين في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، عن ضبط ملاكاتها في الأنبار حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في قوائم توزيع رواتب المُتقاعدين في فرع أحد المصارف الحكوميَّة بالمحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريق العمل الميدانيّ المؤلف من مكتب تحقيق الأنبار تمكَّن، بعد قيامه بالتدقيق في فرع مصرفٍ حكوميٍّ في الفلوجة، من كشف تلاعبٍ في (55) قائمة راتبٍ، مُبيّنةً أن "الفريق وجد مُستمسكاتٍ لعدَّة أشخاصٍ تحمل رقم التسلسل نفسه في (33) قائمة خاصَّة بتسليم رواتب (اليدوي) للمتقاعدين للأشهر(أيَّار وحزيران وتموز 2020)".

وإضافت الدائرة إنه "تمَّ تنفيذ عمليَّةٍ مُنفصلةٍ جرى خلالها ضبط (22) قائمة راتبٍ تحتوي على فروقاتٍ تمَّ صرفها قبل ورود كتبٍ من هيئة التقاعد الوطنيَّة بصحَّة صدور الهويَّات التقاعديَّـة".

وأفادت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين وعرضهما على قضاة محكمة التحقيق المُختصِّين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".