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النزاهة تضبط تلاعباً بعقار للدولة قيمته مليار دينار في بابل

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-02T09:29:51+0000
النزاهة تضبط تلاعباً بعقار للدولة قيمته مليار دينار في بابل

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة يوم الأربعاء عن ضبط حالة تلاعبٍ بعقارٍ في بابل تعود ملكيَّته للدولة، مُبيِّنةً أن قيمة العقار تصل إلى أكثر من مليار دينار.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريق عمل مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط التلاعب الحاصل في تسجيل العقار البالغة مساحته (4 دوانم و15 أولك و50 م2)، العائدة ملكيَّـته إلى المديريَّة العامَّة لمصلحة المصايف والسياحة"، موضحةً أن "العقار تمَّ تسجيله في مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة على الشيوع باسم مواطنين".

وأضافت إن "إجراءاتها التحقيقيَّة وقيامها بالبحث والتحرّي قادت إلى الكشف عن أن العقار الذي تبلغ قيمته أكثر من مليار دينارٍ تمَّ فرزه إلى عقارين، أحدهما باسم الأغيار، والآخر باسم المديريَّة العامَّة لمصلحة المصايف والسياحة بمساحة (2 دونم و19 اولك و25 متراً)".

وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرضها على السيِّد قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة  بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

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