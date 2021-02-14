سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النزاهة تضبط تلاعباً بضريبة محطات وقود وغاز بـ7 مليارات دينار جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-14T07:29:30+0000
النزاهة تضبط تلاعباً بضريبة محطات وقود وغاز بـ7 مليارات دينار جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، عن وجود تلاعبٍ في التحاسب الضريبي لـ(90) محطة وقود وغاز في البصرة، مبينة أن قيمة الأموال الواجب دفعها تتجاوز 7 مليارات دينار.

وأفادت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت من ضبط (57) إضبارة خاصَّة بمحطات الوقود الأهلية و(33) إضبارة لمحطات الغاز الأهليَّة في دائرتي الضريبة في البصرة والزبير، مشيرةً إلى وجود تلاعبٍ في التحاسب الضريبيِّ فيها من قبل بعض مُوظَّفي الدائرتين".

وأضافت إن "عملية تدقيق الأضابير المذكورة من قبل لجنة تدقيقيَّةٍ في الهيئة العامَّة للضرائب بيَّـنت أن قيمة الأموال الواجب دفعها كضريبةٍ مُتحقّقةٍ من قبل المُكلَّفين من أصحاب المحطَّات بلغت ( 7,150,479,739) مليار دينارٍ؛ استناداً للقانون رقم (113 لسنة 1982)".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، قام فريق عمل المديريَّة بضبط مُتَّهمٍ بحوزته عددٌ من المُستمسكات المُزوَّرة أثناء وجوده في فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة بالمحافظة؛ بغية الحصول على راتبٍ خلافاً للقانون".

وبيَّنت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمُتَّهم في القضيَّة الثانية على قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصَّة بالنظر في قـضايا النـزاهة في البـصـرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

related

إحباط نقل ملكية عقار عائد لوزارة عراقية قيمته 4 مليارات دينار

Date: 2021-01-08 16:00:55
إحباط نقل ملكية عقار عائد لوزارة عراقية قيمته 4 مليارات دينار

الحكم على عضو مجلس نواب سابقة أخفت مصالحها المالية

Date: 2019-11-10 11:50:41
الحكم على عضو مجلس نواب سابقة أخفت مصالحها المالية

النزاهة تحذر: إجراءات مطار بغداد قد تسهم بتفشي كورونا

Date: 2020-10-21 07:23:20
النزاهة تحذر: إجراءات مطار بغداد قد تسهم بتفشي كورونا

القضاء العراقي يقبض على مسؤولين وموظفين نفطيين

Date: 2021-02-03 10:02:46
القضاء العراقي يقبض على مسؤولين وموظفين نفطيين

صدور أمر استقدام بحق مديرعام صحة ميسان

Date: 2019-11-14 11:38:59
صدور أمر استقدام بحق مديرعام صحة ميسان

النزاهة تضبط هدراً للمال العام بملايين الدنانير في نفط البصرة

Date: 2020-11-09 06:15:35
النزاهة تضبط هدراً للمال العام بملايين الدنانير في نفط البصرة

في البصرة .. ضبط أدوية وأجهزة لإنعاش القلب "مندثرة" ولم تستخدم منذ 2006

Date: 2021-02-07 07:49:42
في البصرة .. ضبط أدوية وأجهزة لإنعاش القلب "مندثرة" ولم تستخدم منذ 2006

النزاهة تعلن توقيف عضو بمجلس محافظة بابل واستقدام مفتش عام سابق

Date: 2019-11-17 08:04:19
النزاهة تعلن توقيف عضو بمجلس محافظة بابل واستقدام مفتش عام سابق