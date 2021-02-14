النزاهة تضبط تلاعباً بضريبة محطات وقود وغاز بـ7 مليارات دينار جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، عن وجود تلاعبٍ في التحاسب الضريبي لـ(90) محطة وقود وغاز في البصرة، مبينة أن قيمة الأموال الواجب دفعها تتجاوز 7 مليارات دينار.

وأفادت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت من ضبط (57) إضبارة خاصَّة بمحطات الوقود الأهلية و(33) إضبارة لمحطات الغاز الأهليَّة في دائرتي الضريبة في البصرة والزبير، مشيرةً إلى وجود تلاعبٍ في التحاسب الضريبيِّ فيها من قبل بعض مُوظَّفي الدائرتين".

وأضافت إن "عملية تدقيق الأضابير المذكورة من قبل لجنة تدقيقيَّةٍ في الهيئة العامَّة للضرائب بيَّـنت أن قيمة الأموال الواجب دفعها كضريبةٍ مُتحقّقةٍ من قبل المُكلَّفين من أصحاب المحطَّات بلغت ( 7,150,479,739) مليار دينارٍ؛ استناداً للقانون رقم (113 لسنة 1982)".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، قام فريق عمل المديريَّة بضبط مُتَّهمٍ بحوزته عددٌ من المُستمسكات المُزوَّرة أثناء وجوده في فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة بالمحافظة؛ بغية الحصول على راتبٍ خلافاً للقانون".

وبيَّنت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمُتَّهم في القضيَّة الثانية على قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصَّة بالنظر في قـضايا النـزاهة في البـصـرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".