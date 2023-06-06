النزاهة تضبط تلاعباً بدائرتين حكوميتين في نينوى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، أنَّ ملاكاتها في محافظتي نينوى وصلاح الدين ضبطت تلاعباً في أحد المُستشفيات وملاحظيَّة التسجيل العقاري في المُحافظتين.

الدائرة أوضحت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط أصل معاملة توسيع ردهة العمليَّات النسائيَّة في مستشفى السلام التعليمي - الموقع البديل مع الصك الخاص بصرف مبلغ (114,188,287) مليون دينار؛ كون تاريخ وصولات الصرف قبل تاريخ إدخال المواد مخزنياً، علماً أنَّ الكشف غير مُدقّقٍ من قبل لجنة تدقيق الأسعار وغير مختومٍ بختم التدقيق، فضلاً عن وجود نواقص في تنفيذ العمل الذي تمَّ تسلُّمه دون إكمال النواقص".

وفي محافظة صلاح الدين، أفادت بقيام ملاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء بوضع إشارة الحجز على أحد العقارات لمصلحة شخصٍ آخر دون علم مالك العقار، لافتةً إلى أنَّ المالك قام بشراء العقار قبل وقوع الدين الذي بذمَّة البائع، وقيام المُلاحظيَّة بتزويد المشتكي بسند عقار يُؤيّد عدم وجود حجزٍ على العقار.

وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قضاة التحقيق المُختصّين في نينوى وصلاح الدين، حيث قرَّر قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة إجراء التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.