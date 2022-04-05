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النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارات عائدة للدولة في نينوى بقيمة 48 مليار دينار

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-05T07:18:31+0000
النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارات عائدة للدولة في نينوى بقيمة 48 مليار دينار

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة يوم الثلاثاء، بقيام فرق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى بضبط حالات تجاوزٍعلى المال العام بأكثر من (48,000,000,000) مليار دينارٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فرق العمل المُؤلَّفة في مُديريَّة تحقيق نينوى، التي نفَّذت عدداً من عمليَّات الضبط بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ، تمكَّنت من ضبط مُتَّهمين بالتجاوزعلى عقارات الدولة في المُحافظة، مُبيّنةً أنه تمَّ ضبط مسؤولين في (6) جمعيَّات تعاونيَّة للإسكان قامت بتقطيع وبيع أراضٍ زراعيَّة مملوكةٍ للدولة مقابل مبالغ ماليَّةٍ دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة.

وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ ضبط (11) من رؤساء وأعضاء تلك الجمعيَّات، وهي كلٌّ من (السلام التعاونيَّة لإسكان المُتقاعدين، ضفاف دجلة، الأسر التجاريَّة، إسكان الفلاحين، إسكان مُنتسبي مُديريَّة ماء نينوى، وإسكان مُنتسبي الشركة العامَّة لصناعة الأدوية)، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بالتجاوز على (537) دونماً من الأراضي الزراعيَّـة العائدة لوزارة الماليَّـة.

وأوضحت أنَّ المُتَّهمين قاموا ببيع قرابة (4,000) قطعة أرضٍ بعد تقطيعها، مُشيرةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّة للأراضي المُتجاوز عليها فاقت (48,000,000,000) مليار دينارٍ.

وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليَّات، وعرضها رفقة المُتَّهمين الــ (11) الذين تمَّ ضبطهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال العام الحالي عن قيامها بضبط (49) مُتَّهماً في عددٍ من الجمعيَّات في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة (1000) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة تُقدَّرُ قيمتها بعشرات المليارات.

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