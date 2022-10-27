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النزاهة تصدر أمر استقدام لمدير صحة الديوانية وقائممقام راوة الحاليين

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-27T11:07:12+0000
النزاهة تصدر أمر استقدام لمدير صحة الديوانية وقائممقام راوة الحاليين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في الديوانيَّة والأنبار؛ لطلب منفعة لأداء عملٍ من أعمال الوظيفة، وإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إلى أنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة في الديوانيَّة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة الصحَّة في المُحافظة الحالي، بناءً على دعوى بخصوص مطالبته بنسبة 15% من قيمة صرف معاملة تجهيز ضمن مشتريات الدائرة.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام قائممقام قضاء راوة الحالي، عن تهمة تجهيز مُولِّد حجم (259KV) بمبلغٍ يصلُ إلى قرابة خمسين مليون دينارٍ لحساب القائممقاميَّة، بموجب كتابٍ مُزوَّرٍ.

وأوضحت أنَّ المحكمتين المُختصَّتين أصدرتا أمري الاستقدام وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادَّة (340) من قانون العقوبات.

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