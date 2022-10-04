سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النزاهة تصدر أمري استقدام وقبض لمسؤولين في ضريبة كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-04T12:46:37+0000
النزاهة تصدر أمري استقدام وقبض لمسؤولين في ضريبة كركوك

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية ضبط وصدور أمري قبض واستقدام بحق مسؤولين في فرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك تلقى معلومات تتضمن قيام مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب - فرع المحافظة بابتزاز المواطنين بدفع مبالغ مالية (رشوة)؛ لقاء إنجاز الأعمال الموكلة إليهم.

وأوضح البيان؛ أن المكتب ألف فريق عمل للتحري والتقصي عن المعلومات، واستحصال أمر ضبط بحق المتهمين، وبعد نصب كمين والمرابطة قرب أحد المولات في المدينة وتسلم المتهمة (احدى المخمنات في فرع الضريبة) مبلغ الرشوة الذي تم وضعه في سيارة زوجها المنتسب في أحد الأجهزة الأمنية في المحافظة، باشر فريق الهيئة بتنفيذ عملية الضبط، بيد أن المتهمة استطاعت بمعية زوجها الهروب ورمي مبلغ الرشوة في الشارع العام.

وأضاف إن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة قام بمطاردة المتهمة في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة، حيث تمكن من إيقاف العجلة وضبط المتهمة في أحد أحياء المدينة وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي.

وبين أن المتهمة اعترفت، أثناء التحقيقات الأولية، أنها كانت تمثل دور الوسيط في تسلم الرشوة، وأن المبالغ كانت لمصلحة مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة كركوك ووكيلة مدير الفرع، فيما استكمل الفريق عمليات التحري والتحقيق، وكشف ملابسات الجريمة والشركاء والمساهمين فيها.

وأشار الى تنظيم محضر ضبطٍ أصولي وعرضه رفقة  المُتَّهمة على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرر توقيفها على ذمة التحقيق، وإصدار أمري استقدم بحق مدير فرع ضريبة كركوك، وقبض بحق وكيلة مدير الفرع، وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات.

related

تلاعب وتزوير وهدر مالي في تأجير موقع لحجر مصابي كورونا بكركوك

Date: 2021-07-29 14:52:20
تلاعب وتزوير وهدر مالي في تأجير موقع لحجر مصابي كورونا بكركوك

النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالرشوة في كركوك

Date: 2022-09-03 12:14:54
النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالرشوة في كركوك

مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

Date: 2021-09-27 06:27:37
مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

بسبب شراء "سينما" ب 1,4 مليار دينار.. النزاهة تستقدم مسؤولاً حكومياً

Date: 2022-06-29 14:25:45
بسبب شراء "سينما" ب 1,4 مليار دينار.. النزاهة تستقدم مسؤولاً حكومياً

"كيماديا" ترفد كركوك بأدوية وأجهزة فحص كورونا

Date: 2020-08-24 08:27:10
"كيماديا" ترفد كركوك بأدوية وأجهزة فحص كورونا

بعد مضي 7 ساعات إنقاذ شاب حاول الانتحار بالقفز من أعلى فندق في كركوك (فيديو)

Date: 2022-05-01 04:45:50
بعد مضي 7 ساعات إنقاذ شاب حاول الانتحار بالقفز من أعلى فندق في كركوك (فيديو)

كركوك تطالب بصرف مستحقات شركة ايرانية لتزويدها بالكهرباء وتدعو الكاظمي لزيارتها

Date: 2022-03-22 11:36:06
كركوك تطالب بصرف مستحقات شركة ايرانية لتزويدها بالكهرباء وتدعو الكاظمي لزيارتها

استقدام مدير عام وضبط مسؤول في مستشفى الديوانية بتهمة "الرشوة"

Date: 2021-07-13 11:02:18
استقدام مدير عام وضبط مسؤول في مستشفى الديوانية بتهمة "الرشوة"