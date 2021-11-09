النزاهة تشن هجمة مباغتة داخل جدران الموصل

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي، عن تحرك وصفه بالواسع لهيئة النزاهة في محافظة نينوى، حول ملف الأراضي التي وزعت الى المسؤولين والمتنفذين في المحافظة خلال الفترة الماضية، بخاصة ممن حصل أصحابها على الاستثناءات من لجان توزيع الأراضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان النزاهة تعتقد أن العديد من المستفيدين ليست لديهم الشروط الكافية مثل سنوات الخدمة ومسقط الرأس وغالبيتهم تجاوزوا هذه الشروط من خلال الوساطات والعلاقات، وتعمل كوادر النزاهة على التحقق من هذه المعلومات من خلال الاضابير الوظيفية.

واوضح ان بعض الأطراف قد صدرت اوامر قضائية بحقهم في وقت سابق وخرجوا بكفالات مالية وسيُعاد استقدامهم للتحقيق معهم.

وبين المصدر ان عدد الذين سيتم التحقيق يصل الى العشرات بينهم مدير مكتب المحافظ وسكرتيره وبعض المقربين منه بالاضافة الى اعضاء مجلس محافظة سابقين وموظفين بدرجات خاصة.

وفي هذه الاثناء، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل ضبط وتوقيف رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع الموصل، مُبيّنةً تمكّنها من التَّحَرُّز على وصولات شراءٍ وهميَّةٍ ومُزوَّرةٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من ضبط رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع مدينة الموصل.

وتابعت الدائرة موضحةً أن عمليَّة الضبط شملت أيضاً ضبط أصل وصولات الشراء الخاصة بترميم (٣٧) جامعاً تابعاً لمديريَّة الوقف السني في المحافظة لعام ٢٠٠٨، ومبالغ تصل أقيامها إلى قرابة ملياري دينار.

ونوَّهت بأنَّ تحرّيات المديريَّة تَوَصَّلَت إلى أنَّ أغلب تلك الوصولات غير صحيحةٍ ومُزوَّرة، إذ تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات، وعرضها على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين (رئيس وأعضاء اللجنة) على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

وسبق للهيئة أن افصحت عن صدور قرارات أحكامٍ في قضايا تتعلق باختلاساتٍ في الأموال المُخصَّصة لإعمار وإعادة استقرار المحافظة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، فيما ألفت في نيسان من العام 2019 فريقاً تحقيقياً عالي المُستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة مُحافظ نينوى الأسبق، تمكَّن من ضبط أوليَّات وتتبُّع (76,000,000,000) مليار دينارٍ.