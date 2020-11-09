النزاهة تشكل فريقا تحقيقيا بشأن "صبّة" الجزرة الوسطيَّة بالديوانيَّة

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن نتائج تحقيقاتها الأولية بتلك المزاعم وماتوصل إليه فريقها جراء التحريات التي أجراها في موقع المشروع والدوائر ذات العلاقة.

وأعلنت الهيئة يوم أمس تأليفها فريقا؛ للوقوف على تفاصيل مقطع فديو نشره أحد المواطنين استعرض فيه مزاعم فساد ومخالفات في مشروع تأهيل إحدى الجزرات الوسطيـة بالمحافظة.

وذكر مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية بلدية الديوانية شعبة الحدائق والمتنزهات قامت بالعمل على تأهيل الجزرة الوسطية لشارع المصورين الكائن في مركز مدينة الديوانية، لافتا إلى أن تحريات الفريق قادت إلى أن العمل غير منجز ويفتقر إلى أيسر المواصفات والشروط الفنية.

وتابع البيان؛ أن الفريق رصد استخدام مواد مستعملة، ومنها الطابوق، وأن الحجر المستخدم عبارة عن "قطع صغيرة وأنصاف"، وأنه مكدس مقابل بناية المحافظة القديمة، فيما لاحظ أن أعمدة الإنارة التي تم صبها مثبتة بدون "حدل وصبة أرضية" ولم يستخدم فيها مانع للرطوبة، حيث كان التثبيت على الأرض الترابية بشكل مباشر، وأن حجم الصبة لا يتجاوز (15 سم).

وأضاف إن الفريق انتقل بعد ذلك إلى مقر مديرية بلدية الديوانية؛ للتحري عن موضوع البلاغ، وبعد الاطلاع على معاملة الصرف تبين عدم وجود كشف معد لتنفيذ العمل وأن هناك طلب شراء ووصلا لشراء حجر "حلان قجم".

الفريق أوصى بإيداع المعلومات المرصودة والتحريات الأولية رفقة مستندات الإخراح ووصولات واستمارات الشراء لدى شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيـة اللازمة، بحسب البيان.