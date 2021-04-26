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النزاهة تستقدم نائب محافظ ذي قار وتقبض على مهندس مختلس

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-26T05:17:41+0000
النزاهة تستقدم نائب محافظ ذي قار وتقبض على مهندس مختلس

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ ذي قار وعددٍ من مُوظَّفي ديوان المحافظة، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحق مسؤولٍ في شركة نفط ذي قار مُتَّهمٍ بالاختلاس.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "قاضي التحقيق المُختصِّ أمر استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ ذي قار وعددٍ من مُوظَّفي ديوان مُحافظة ذي قار؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات".

واوضحت أن "الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة تقدير بدلات إيجار (٢١) محلاً في قضاء الشطرة بمبلغٍ أقلَّ من السعر الحقيقيِّ".

وفي سياقٍ آخر، أكَّدت الدائرة تمكُّن فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بإشراف جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ أمر قبضٍ قضائيٍّ صادرٍ بحق مُهندسٍ يشغل منصب مدير أحد الأقسام في شركة نفط ذي قار مُتَّهمٍ بالاختلاس؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات.

وتابعت أنَّ التحريات الأوليَّة التي أجراها الفريق أثبتت قيام المُتَّهم باختلاس مواد مخزنيَّةٍ من شركة نفط ذي قار وبيعها في الأسواق المحليَّة، لافتةً إلى أنَّه قام باستغلال (غلق الشركة من قبل المتظاهرين) لإخراج المواد من الشركة في ساعةٍ متأخرةٍ من الليل، مشيرةً إلى تدوين أقواله وتصديقها قضائياً وإيداعه في التوقيف على ذمَّة التحقيق، وفقا للبيان.

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