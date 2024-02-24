النزاهة تستقدم نائبي محافظ نينوى السابق: صادقا على عقد تجهيز بملياري دينار خلافاً للقانون

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائبي محافظ نينوى السابق؛ لإقدامهما على المُصادقة على إحالة عقد تجهيزٍ في دائرة صحة نينوى بأكثر من ملياري دينار، خلافاً للقانون، فيما بينت أن أحد مسؤولي الشعب بدائرة الصحَّة "سرب" الكشف التخمينيّ الخاصّ بالأجهزة المطلوبة إلى الشركة التي تمَّ التعاقد معها.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المحكمة المُختصَّة في نينوى قرَّرت استقدام النائبين الأول والثاني للمُحافظ؛ لمصادقتهما على قرار إحالة عقد تجهيز ونصب أجهزة تنظير مُتنوّعةٍ لمصلحة دائرة صحَّة نينوى بمبلغ (2,324,895,000) ملياري دينار إلى شركةٍ أهليَّةٍ؛ رغم أنَّ العطاء المُقدَّم من قبلها غير مُستوفٍ للشروط الفنيَّـة والقانونيَّـة".

وأضاف إنَّ "أحد مسؤولي الشعب في دائرة الصحَّة قام بتسريب الكشف التخمينيّ الخاصّ بالأجهزة المطلوبة وبيعها إلى الشركة التي تمَّ التعاقد معها قبل عمليَّة الفتح والتحليل"، مُنبّهاً إلى "إدخال مُواصفاتٍ حصريَّةٍ وشروطٍ تعجيزيَّةٍ في الكشف التخمينيّ لا تتوفر إلا في الشركة المذكورة؛ لغرض إحالة المشروع عليها، وبيَّن أنَّ أوامر الاستقدام جاءت مُوافقةً لأحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات".