النزاهة تستقدم محافظ ذي قار الحالي بتهمة استغلال المنصب الوظيفي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم الخميس، عن إصدار أمر باستقدام محافظ ذي قار الحالي محمد الغزي، لاستغلاله منصبه وإحالة عدد من المشاريع إلى شركة يديرها.

وذكرت النزاهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار الحالي، على خلفية استغلاله منصبه الوظيفي.

وأوضحت أن المتهم امتلك إحدى شركات المقاولات والاستشارات العامة المحدودة، ويشغل منصب مديرها المفوض، مؤكّدة حصوله شركته على عقودٍ من جهاتٍ حكوميةٍ؛ لتنفيذ مشاريع من ضمنها مشاريع في محافظة ذي قار.

وأضافت إن أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.