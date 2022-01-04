النزاهة تستقدم محافظ بابل على خلفية تعيين مئات الأجراء اليوميين

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام لمحافظ بابل؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة تعيين مئات الأجراء اليوميين بصورةٍ مخالفةٍ للتعليمات.

وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة بابل أمرت باستقدامٍ للمحافظ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، موضحةً أن الأمر جاء على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة تعيين (٢٤٦٠) أجيراً يومياً في مديريَّة زراعة المحافظة".

وتابعت الدائرة مُبيّنةً أنَّ "أمر الاستقدام شمل مُحافظ بابل السابق أيضاً، مُنبّهةً إلى أنَّ أمر الاستقدام الصادر بحقِّ المشكو منهما جاء؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّـة إصدار أوامر تعيين الأجراء اليوميّين، خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة العامَّة لعام ٢٠١٩".

وكانت الهيئة قد أعلنت مُنتصف تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُحافظ بابل السابق، مُوضحةً أنَّه جاء على خلفيَّة توقيع أمرٍ إداريٍّ تضمَّن أسماءً وهميَّـةً لأجراء يوميِّين.