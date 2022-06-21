النزاهة تستقدم قائممقام سامراء: تعمد احداث ضرر بأموال الدولة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحق قائممقام قضاء سامراء، مبينة أن المتهم أحدث عمدا ضررا بأموال ومصالح الجھة التي يعمل فيها.

وقالت الدائرة، في بيان صدر حول القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إن محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمرا باستقدام قائممقام سامراء،عن موضوع قيامه بالتوقيع على الصك الخاص بمشروع تجهيز مجمعات ماءٍ في عموم محافظة صلاح الدين خلال عام 2014.

وأضافت، في بيانها الذي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدام وقبضٍ وقرارات أحكامٍ بحق عددٍ من المسؤولين المحليين في محافظة صلاح الدين؛ على خلفية مخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام، منها صدور أمر استقدامٍ بحق المحافظ؛ على خلفية الابتزاز، وتلقي مبالغ مالية من أحد المقاولين.