النزاهة تستقدم رئيـس ديوان اشترى فندقاً في إقليم كوردستان بـ47 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف، عن تهمة شراء فندق في إقليم كوردستان بمبلغ (47,000,000,000) مليار دينارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ، لافتةً إلى أنَّ قرار الاستقدام شمل مُدير هيأة إدارة أموال الوقف ومعاونه سابقاً.

وأفادت الدائرة بصدور أمرٍ بمنع سفر المُتَّهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وذلك استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وأوضحت أنَّ المحكمة أصدرت أيضاً أمر استقدامٍ بحقٍّ معاون آخر للمدير العام لهيأة إدارة أموال الوقف، إضافةً إلى مسؤولي الأقسام القانونيَّة والماليَّة ومسؤول شعبة المُوازنة في هيأة إدارة أموال الوقف، فضلاً عن مسؤول الشعبة القانونيَّة في فرع الهيئة في كركوك وأحد مُوظَّفي الشعبة.

وأكَّدت الدائرة أنَّ أمر الاستقدام صدر؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات عن التهمة ذاتها " شراء الفندق".