النزاهة تستقدم رؤساء ومسؤولين بحكومات بغداد للتحقيق بفساد مستشفى.. وثيقة

شفق نيوز / أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، أوامر استقدام لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في حكومة بغداد المحلية، لوجود شبهات فساد في عقد تأهيل مستشفى النعمان بالعاصمة.

جاء ذلك، بناء على كتاب صادر من دائرة التحقيقات في الهيئة، مديرية تحقيق بغداد، ومعنوناً إلى محافظة بغداد/قسم الشؤون القانونية، وحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه.

وشمل أمر الاستقدام محافظ بغداد الحالي محمد جابر العطا، والمحافظ السابق علي التميمي، ورئيس مجلس محافظة بغداد السابق رياض العضاض، وعلي العيثاوي، وسهيم مؤيد، بصفة (معاون فني للمحافظ)، فضلاً عن مسؤولين ومديري مكاتب حاليين وسابقين في محافظة بغداد.