النزاهة تستجوب "نجم الجبوري" بشهبات فساد تتعلق بتوزيع قطع أراضٍ "متميزة"

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر مطلع في نينوى، يوم الخميس، أن هيئة النزاهة استدعت المحافظ السابق نجم الجبوري للتحقيق في ملفات تتعلق بتوزيع قطع أراضي سكنية "متميزة" على ضباط خلافاً للقانون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاهة في نينوى استدعت واستجوبت المحافظ السابق نجم الجبوري، على خلفية توزيع أراضٍ متميزة لضباط لا يقطنون تلك المناطق وخارج المحافظة من خلال التلاعب ببطاقات السكن وأوراق رسمية أخرى".

وأشار إلى أن "التحقيقات متواصلة وقد تشمل موظفين آخرين".