النزاهة ترفض مرشحاً لمنصب قائممقام خانقين: يعمل عسكرياً

شفق نيوز/ رفض هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لشغل منصب قائممقام خانقين، بمحافظة ديالى، بسبب منصبه العسكري.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة النزاهة رفضت سوران باجلان، الذي تم اختياره عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، لشغل منصب قائمقام قضاء خانقين لانه عسكري وهذا يتعارض مع الشروط".

وتابع: أنه "تمت المصادقة على بقية رؤساء الوحدات الادارية الذين صوت عليهم مجلس ديالى من قبل هيئة النزاهة".

وكان مجلس محافظة ديالى قد صوّت، فجر الخميس 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلال جلسة طارئة على رؤساء جدد للوحدات الإدارية، بحضور 10 أعضاء من أصل 15 عضواً، فيما تم تأجيل حسم عدد من المناصب إلى جلسات أخرى لوجود خلافات حولها.

وبعد ساعات من الجلسة الطارئة، تظاهر عشرات الأشخاص، وقطعوا طريقاً رئيسياً في ديالى صباح يوم الخميس، احتجاجاً على تنصيب مدير ناحية، خلال اجتماع لمجلس المحافظة عقد فجراً.