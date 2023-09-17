النزاهة ترصد هدراً بـ1.5 مليار دينار سنوياً في بلدية النجف

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأحد، عن رصدها هدراً بالمال العام يتجاوز المليار ونصف المليار دينار في مديرية بلدية النجف، فيما ضبطت مسؤولاً حكومياً تسبب بضرر بالمال العام.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في النجف، الذي انتقل إلى مديرية البلدية، كشف عن تسبب المديرية بهدر مبلغٍ يقدر بمليار ونصف المليار دينار.

وبينت أن المديرية منحت شركة مقاولات عقداً استثمارياً لإنشاء مجمعٍ تربوي على أرض "علوة مخضر" في حي السلام بمبلغ 40 مليون دينارٍ، فيما بين كشف الواردات السنوية للبلدية أن إيجار العلوة قبل منح الأرض لإنشاء المجمع كان يبلغ ملياراً ونصف مليار دينار سنوياً.

وأشارت إلى قيام مسؤول محطة المياه الخارجية في معمل إسمنت الكوفة بعدم استخدام مادة الحصى المخصصة للتصفية وتحلية المياه التي استلمها، مما أدى إلى اندثارها، إضافة إلى عدم استخدام مادة الحديد "البليت" التي تم شراؤها؛ بغية عمل سياج للمحطة؛ الأمر الذي ترتب عليه تصدأ "البليت".

ولفتت الهيئة إلى ضبط مسؤول المحطة وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بعد صدور قرارٍ من قاضي التحقيق المختص.

وفي محافظة بابل، قام فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بضبط معاملة قرض بمبلغ 100 مليون دينار تم منحه من قبل المصرف العقاري في المحافظة لمقترضين اثنين، منوهة بأن العملية تمت باستخدام المستمسكات الشخصية لأحد المواطنين، دون علمه وموافقته أو توقيعه على مستند الكفالة.