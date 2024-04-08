النزاهة ترصد مغالاة بـ4 مليارات وتستقدم مسؤولاً تجاوز على عقار وباعه بـ8 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الإثنين، عن استقدام رئيس جمعية إسكان بتهمة التجاوز على عقار بمساحة 100 دونم وبيعه بأكثر من 8 مليارات دينار، فيما أشارت الى رصد مغالاة بتجهيز مواد بـ (4) مليارات دينار في دائرة الصحة ومديرية التربية في نينوى.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى، كشف بعد المُتابعة والتحرّي عن قيام جمعيَّة " المُثقَّفين" للإسكان بالتجاوز على أرضٍ تبلغ مساحتها (103) دوانم وبيعها، مُبيّـناً أنَّ الجمعيَّة قامت بتقطيع الأرض التي تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة إلى (682) قطعة بمساحاتٍ مُختلفةٍ، وبيعها إلى المُواطنين بمبلغ (8,399,596,000) مليارات دينارٍ، خلافاً للقانون، مُشيراً إلى ضبط مُستنداتٍ وصور قيودٍ وعقود الجمعيَّـة، وعلى إثر ذلك أصدر قاضي التحقيق المُختصِّ أمر استقدام بحقِّ رئيس الجمعيَّـة.

وتابع المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة نينوى، قام بضبط مُستنداتٍ ووصولات صرف وعقود (29) معاملة صرفٍ بمبلغ (2,595,000,000) ملياري دينارٍ خاصَّة بشراء اللوازم الطبيَّة لمركز جراحة القلب، مُنبِّهاً إلى وجود مُخالفاتٍ في التجهيز، ومغالاة في مُعاملات الشراء، فضلاً عن تجزئة معاملات الصرف؛ لكي تكون ضمن صلاحيَّـة الصرف.

وفي سياقٍ مُنفصلٍ، أوضح المكتب أنَّه تمَّ رصد مُغالاةٍ في أسعار تجهيز مُديريَّة تربية نينوى/ الحسابات بكاميراتٍ وأجهزةٍ مكتبيَّةٍ ومُولّداتٍ بمبلغٍ قدرُهُ (1,459,188,000) مليار دينارٍ، لافتاً إلى قيام مُوظَّفي الحسابات بتنظيم (32) معاملة، وصرف مبالغها؛ استناداً إلى وصولاتٍ وعروضٍ وهميَّةٍ "مُزوَّرةٍ"، مُوضحاً أنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.