النزاهة ترصد شبهات فساد مالي بصفقة طبية ومشاريع تبليط في النجف

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ ماليٍّ ومُخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام وتواطؤ في هيئة الإعمار ودائرة الصحَّة في النجف.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ملاكات مكتب تحقيق النجف كشفت عن شبهات فسادٍ ماليٍّ في هيئة إعمار النجف رافقت إحالة وتنفيذ مشاريع التبليط في عددٍ من أحياء المدينة".

وأضافت الدائرة، أن "أوليات معاملات صرفٍ في هيئة الإعمار تخصُّ إحالة وتنفيذ مشاريع تبليط في أحياء (الأطباء، والغري، والنفط، والشارع المُؤدِّي للكراج الشمالي)، لافتةً إلى ضبط مستندي صرفٍ، ومحاضر الاستلام الأولي والنهائيِّ، وعقود المقاولة؛ على خلفيَّة وجود شبهات فسادٍ ماليٍّ من خلال وجود الكثير من التعرُّجات في الطرق المُعبَّدة حديثاً، وعدم جودة المواد المُستخدمة في التبليط".

وفي دائرة صحَّة المُحافظة، أشارت الهيئة إلى "رصد (283) سريراً طبياً كهربائياً بقيمة ( 454,000,000) مليون دينارٍ تمَّ تسلُّمها من قبل الدائرة وإدخالها مخزنياً، بالرغم من كونها عاطلةً وغير صالحةٍ للاستخدام، مشيرة إلى عدم "الإيعاز إلى الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة " كيماديا" برفض تسلُّمها والاعتراض عليها".

وفي عمليَّةٍ منفصلةٍ، نوهت دائرة تحقيقات النزاهة إلى أن "تحرِّيات ملاكات المكتب قادت إلى الكشف عن مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ في تنفيذ مشروع الأعمال الميكانيكيَّة والكهربائيَّة لصالة عمليَّات الطوارئ في مُستشفى الزهراء التعليميِّ في مدينة الصدر الطبيَّة، وكان مجموع المبالغ المُخصَّصة للمشروع (157,000,000) مليون دينار".