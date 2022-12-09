النزاهة تداهم مستشفيات العراق: الموظفون أصحاب نفوذ واطباء الاختصاص لا يتواجدون ليلاً

شفق نيوز / أفاد مصدر رفيع في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الجمعة، بتنفيذ فرق النزاهة حملات تفتيش مفاجئة لمشافٍ في عدد من محافظات العراق، لمتابعة عمل الموظفين والأطباء.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "تقرير الحملة أجمع بشكل كبير على عدم التحاق الموظفين (أصحاب النفوذ) والأطباء الاختصاص بالدوام الليلي (الخفارة) في المشافي الحكومية، وخاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات أي الاقضية والنواحي".

وأضاف المصدر، أن "التقرير سيتم إرساله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للضوابط والتعليمات الوظيفية".