النزاهة تداهم غرفة انتداب نقابة المحامين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن فريقا من تحقيق النزاهة داهم غرفة انتداب محامي ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "فريقا من تحقيق النزاهة داهم غرفة انتداب محامي ذي قار داخل بناية محكمة استئناف المحافظة الاتحادية للتحقيق بشبهات فساد في قضايا مالية بالغرفة".

وبين المصدر، أن "فريق النزاهة تحرك بناءً على معلومات تفيد بعدم صرف أموال مخصصة للمحامين"، لافتا إلى أنه "تم تدوين أقوال عدد من العاملين في المكتب بشأن عدم صرف هذه الأموال".

وتعد غرفة انتداب المحامين، الممثل الرئيسي لنقابة المحامين المقر العام في بغداد، في المحافظة التي تتواجد فيها لمتابعة شؤون المحامين وقضاياهم في المنطقة الاستئنافية.