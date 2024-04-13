النزاهة تحقق مع مسؤولين في نينوى عيّنوا ذويهم وفسخوا عقود فضائيين خلال "العطلة"

شفق نيوز/ تعتزم هيئة النزاهة، التحقيق مع مسؤولين في بلديات محافظة نينوى عيّنوا أولادهم وفسخوا عقود فضائيين خلال أيام العطل الرسمية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن قاضي تحقيق النزاهة فتح تحقيقا مع مدير بلديات نينوى رعد على نجم والمعاون الاداري جاسم محمد هلال ومدير الموارد البشرية عامر سبهان على خلفية تعيين ابنائهم في الدائرة، ضمن الأجور اليومية".

وكشفت الوثيقة أيضا، "قيام المذكورين بإنهاء خدمات 150 موظفا بعقد غير داخلين في بصمة الحضور لتلافي موضوع الفضائيين، وتم ذلك خلال أيام عطل منحتها الحكومة المحلية بسبب الفيضانات في حينها".

ولفتت الوثيقة أيضا الى "استغلال مدير الموارد البشرية عامر سبهان لموظفين للعمل في منزله بحي المالية بالموصل".