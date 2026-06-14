النزاهة تحقق مع الخطوط الجوية العراقية بشأن مضيفات أجنبيات (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

باشرت هيئة النزاهة الاتحادية تحقيقاً إدارياً بشأن مخالفات مزعومة في أحد عقود الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

وبحسب وثيقة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن مديرية تحقيق الرصافة قررت، التأكيد على كتاب سابق يتضمن المضي بإجراءات التحقيق الإداري بشأن المخالفات المرتكبة في العقد المبرم مع شركة "الوتين"، لجلب مضيفات بمبلغ مليوني دينار عراقي.

وأشارت الوثيقة، إلى أن مكتب "ميريديان"، والمكتب الرئيسي نظما تذاكر وهمية للعمالة الأجنبية بالاشتراك مع موظفين من الشركة.