النزاهة تحقق بشأن محاولة تهريب 61 دفتراً امتحانياً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، يوم الجمعة، تأليف فريق عملٍ للتحري والتقصّي بشأن ملابسات قضيَّة ضبط متهم حاول تهريب 61 دفتراً امتحانياً.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفريق المؤلف سيتولَّى التحقُّق من المعلومات المُتداولة بشأن الحادثة، وتقصّي الحقائق وتتبُّع مسار الدفاتر الامتحانيَّة وآلية خروجها، فضلاً عن تحديد الجهات أو الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالواقعة، ورفع النتائج إلى الجهات القضائيَّة المُختصّة لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون".

وأضافت أن "متابعتها للقضية، تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في تعزيز النزاهة في مُؤسَّسات الدولة، ومراقبة الأداء الوظيفي، ومنع المخالفات التي تمسُّ نزاهة العمل المؤسَّسي أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة".

وأشارت الهيئة، إلى أن "سلامة الامتحانات والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة يمثلان ركناً أساسياً في نزاهة العمليَّة التعليميَّة".

هذا وعلّقت وزارة التربية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على حادثة ضبط الدفاتر والنماذج الامتحانية في مطار بغداد، مؤكدة أن الأوراق لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025-2026).

وقالت الوزارة في بيان، إن الجهة القانونية في الوزارة قامت بالاطلاع على تلك الأوراق والتدقيق الأولي بشأنها، ومن ثم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للامتحانات لغرض إجراء المطابقة والتدقيق الفني اللازم.

ويأتي هذا بالتزامن مع التحذير الذي أطلقته الوزارة، مساء يوم أمس الخميس، من بعض المنشورات المتداولة عن تسريب أسئلة أو تأجيل للامتحانات، مؤكدة أن هناك قضية قيد التحقيق، ولا تؤثر على الاستعدادات للامتحانات العامة.

ويوم أمس، أفاد النائب باسم الغرابي، بنتائج زيارة أجراها إلى وزير التربية، تضمنت اتخاذ إجراءات تتعلق بالنزاهة الامتحانية وحماية حقوق الطلبة، على خلفية ملف الدفاتر الامتحانية وحالات التسريب.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد تناولت معلومات عن ضبط أكثر من 50 دفتراً امتحانياً مهرباً بمطار بغداد، تضمنت 7 دفاتر تحتوي على إجابات كاملة لطالبة من أبناء "المتنفذين"، بحسب التقارير.