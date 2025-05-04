النزاهة تحقق بتظلمات تعيينات تربية الأنبار لاستبعاد المزورين والغرباء

شفق نيوز/ باشرت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، التحقيق في ملف التظلمات المتعلقة بالتعيينات في مديرية تربية الأنبار، حيث تم استقدام لجنة مختصة لمراجعة الأسماء المرفوعة.

وذكر مدير تربية الأنبار، نافع حسين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هيئة النزاهة باشرت التحقيق في ملف التظلمات المتعلق بالتعيينات، مشيرًا إلى استقدام اللجنة التي رفعت الأسماء".

وأكد حسين، أن الوزارة "سترفع من القائمة جميع الأسماء التي لا تنتمي لمحافظة الأنبار، وكذلك المزورين ومن لا يحملون شهادات دراسية".