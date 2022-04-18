سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النزاهة تحبط محاولة استيلاء على عقار كبير للدولة في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-18T10:23:17+0000
النزاهة تحبط محاولة استيلاء على عقار كبير للدولة في البصرة

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن إحباط محاولة للاستيلاء على عقار عائد للدولة بمساحة كبير في مُحافظة البصرة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عملية الضبط نفذت بناء على مذكرة قضائية، حيث قام فريق عمل مديرية تحقيق البصرة بالانتقال إلى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء المدّينة، وتمكن من ضبط أوليات العقار البالغة مساحته 1173 دونماً و20 اولك و25م2 والعائد لوزارة المالية".

وبينت أن "أشخاصاً حاولوا نقل ملكية حقِّ التصرف بالعقار لمصلحتهم الشخصية، بالرغم من أن حق التصرف فيه يعود إلى أحد المواطنين".

وأضافت الدائرة أن "العقار يقع ضمن الرقعة الاستكشافيَّة لحقل غرب القرنة1 النفطي، وإن هؤلاء الأشخاص حاولوا نقل ملكية التصرف في تمام العقار إليهم؛ لغرض الحصول على تعويض رضائي كبير من شركة نفط البصرة".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

related

النزاهة توقف بيع أراض للدولة بقيمة 85 مليار دينار في نينوى

Date: 2021-06-20 14:50:21
النزاهة توقف بيع أراض للدولة بقيمة 85 مليار دينار في نينوى

نينوى.. اعتقال 5 موظفين في الكهرباء باعوا أراض للدولة خلافاً للقانون

Date: 2022-01-27 13:39:18
نينوى.. اعتقال 5 موظفين في الكهرباء باعوا أراض للدولة خلافاً للقانون

النزاهة: عقارات الدولة المتجاوز عليها في نينوى تبلغ قيمتها عشرات المليارات

Date: 2022-03-08 06:46:53
النزاهة: عقارات الدولة المتجاوز عليها في نينوى تبلغ قيمتها عشرات المليارات

النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارات عائدة للدولة في نينوى بقيمة 48 مليار دينار

Date: 2022-04-05 07:18:31
النزاهة تضبط تجاوزاً على عقارات عائدة للدولة في نينوى بقيمة 48 مليار دينار

النجف.. ضبط استيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة وهدر للمال العام

Date: 2022-01-13 11:01:40
النجف.. ضبط استيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة وهدر للمال العام

صدور حكمين بحق محافظ سابق وموظفين تسببوا بهدر 10 مليارات دينار

Date: 2021-05-30 13:06:43
صدور حكمين بحق محافظ سابق وموظفين تسببوا بهدر 10 مليارات دينار

دائرة بلدية جنوبي العراق ترتكب "جريمة كبرى" بحق البيئة

Date: 2021-12-28 18:10:43
دائرة بلدية جنوبي العراق ترتكب "جريمة كبرى" بحق البيئة

العراق.. ضبط أوامر إدارية مزورة وأسعار مضاعفة في معاملات شراء أدوية

Date: 2021-10-04 06:59:07
العراق.. ضبط أوامر إدارية مزورة وأسعار مضاعفة في معاملات شراء أدوية