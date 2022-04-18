النزاهة تحبط محاولة استيلاء على عقار كبير للدولة في البصرة

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن إحباط محاولة للاستيلاء على عقار عائد للدولة بمساحة كبير في مُحافظة البصرة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عملية الضبط نفذت بناء على مذكرة قضائية، حيث قام فريق عمل مديرية تحقيق البصرة بالانتقال إلى ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء المدّينة، وتمكن من ضبط أوليات العقار البالغة مساحته 1173 دونماً و20 اولك و25م2 والعائد لوزارة المالية".

وبينت أن "أشخاصاً حاولوا نقل ملكية حقِّ التصرف بالعقار لمصلحتهم الشخصية، بالرغم من أن حق التصرف فيه يعود إلى أحد المواطنين".

وأضافت الدائرة أن "العقار يقع ضمن الرقعة الاستكشافيَّة لحقل غرب القرنة1 النفطي، وإن هؤلاء الأشخاص حاولوا نقل ملكية التصرف في تمام العقار إليهم؛ لغرض الحصول على تعويض رضائي كبير من شركة نفط البصرة".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".