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النزاهة تتقصى شبهات فساد بملياري دينار عبر إيفاد مراقبين جويين إلى الإمارات

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-17T09:38:12+0000
النزاهة تتقصى شبهات فساد بملياري دينار عبر إيفاد مراقبين جويين إلى الإمارات

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن إجراءاتها بخصــوص شبهات فساد بملياري دينار عبر إيفاد مراقبين جويين عراقيين للتدريب في الإمارات.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت عن إجراءاتها بصدد المعلومات التي تمَّ تداولها في بعض وسائل الإعلام بخصوص إيفاد (231) من المراقبين الجويِّين في وزارة النقل إلى دولة الإمارات العربيَّة على أن تتحمَّل الشركة العامَّة للملاحة الجويَّة نفقات السفر والإيفاد، رغم أن الوزارة مُتعاقدةٌ مع شركة (سيركو) البريطانيَّة؛ لتدريب المراقبين الجويِّين".

وأشارت الدائرة إلى أنها "فاتحت وزارة النقل – الشركة العامَّة للملاحة الجويَّة؛ لإرسال صورةٍ ضوئيَّةٍ من العقد المبرم مع شركة (سيركو) البريطانيَّة، مع بيان كون العقد ما زال سارياً أم انقضت مُدَّته، والاستعلام عن استمرارها بتدريب المراقبين من عدمه".

يشار إلى أن عدداً من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت تقارير حول قيام الوزارة بإرسال (231) مراقباً جوياً؛ للتدريب في الإمارات لمُدَّة ستة أيامٍ عدا أيام السفر، على أن تتحمَّل وزارة النقل كامل نفقات السفر والإيفاد التي تُقدَّرُ بملياري دينار.

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