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النزاهة تتحرز على مشروع لم يدخل الخدمة رغم إنجازه قبل 7 سنوات بكلفة 15 مليارا

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-15T10:48:34+0000
النزاهة تتحرز على مشروع لم يدخل الخدمة رغم إنجازه قبل 7 سنوات بكلفة 15 مليارا

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الأحد عن قيامها بالتحرُّزعلى مشروعٍ تمَّ تنفيذه من عام 2015، ولم يدخل الخدمة لغاية الآن؛ رغم الحاجة الماسة إليه؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق بابل، بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى أنه تمَّ تنفيذ "مجزرةٍ نموذجيَّةٍ" في مدينة الحلة مركز مُحافظة بابل منذ عام 2015، مُبيّنةً أنَّه تمَّ استلام المجزرة المُنفَّذة البالغة قيمتها (15,000,000,000) مليار دينارٍ من قبل مُديريَّة بلديَّة الحلة.

وأضافت الدائرة إنَّ الهيئة قامت بالتحرُّز على المجزرة، بعد أن أثبتت تحرياتها ومُتابعتها عدم قيام البلديَّة بتشغيل أو استثمار المجزرة، رغم مرور (7) سنواتٍ على إنشائها، ممَّا يجعلها عرضة للاندثار وبالتالي حدوث ضررٍ في المال العام.

وشدَّدت على الحاجة الضروريَّـة للمجزرة؛ لعدم وجود أية مجزرةٍ أخرى في المحافظة يمكن أن تساهم في عمليَّات تجهيز اللحوم بصورةٍ موافقةٍ للشروط الصحيَّة، في ظل الحاجة الماسة إليها في الوقت الحالي،لا سيما بعد انتشار مرض الحمى النزفيَّـة.

وأكدت تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

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