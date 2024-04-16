النزاهة تبحث مع الجانب الأمريكي التعاون لاسترداد المطلوبين والأموال المُهرّبة

شفق نيوز/ أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، أنَّ الفريق التنسيقيَّ الذي رافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته إلى الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة بحث عدَّة قضايا تخصُّ استرداد المطلوبين والأصول المُهرَّبة؛ نتيجة الفساد.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق بحث مع الجهات المُختصَّة لدى الجانب الأمريكيّ سبل تذليل عمليَّة استرداد المُدانين والمُتَّهمين والأموال والأصول المُهرَّبة".

وأردف مكتب الإعلام إنَّ "المباحثات التي أجراها الفريق التنسيقيُّ اشتملت أيضاً تأكيد الأهميَّة بالإسراع في إبرام مُذكَّرات التفاهم بين هيئة النزاهة العراقيَّة ووزارة العدل الأمريكيَّة من جهةٍ، وصندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة من جهةٍ أخرى".